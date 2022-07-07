Лондон, 7 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Рост курса британской валюты и индексов Лондонской фондовой биржи FTSE 100 и 250 отмечен после того, как появились сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это следует из данных торгов на бирже, опубликованных 7 июля.

Michael Button Здание Лондонской фондовой биржи

Фунт стерлингов 6 июля торговался на самом низком уровне за последние два года по отношению к американской валюте. Но к 12:04 мск 7 июля фунт укрепился на 0,34%, до $1,1966.

Подросли на 1,2% и 0,9% соответственно главные индексы Лондонской фондовой биржи FTSE 100 и 250.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 57 членов кабинета Джонсона попросили об отставке, четверо из них — министры. Сам Джонсон, ставший фигурантом ряда скандалов, сначала заявлял, что не уйдёт со своего поста. Но позднее в СМИ появились сообщения о его намерении обратиться к нации и заявить об отставке.

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