Москва, , 13:25 — REGNUM Большие данные не могут являться предметом коммерческого оборота. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

«Глубокое убеждение и позиция нашего комитета в том, что персональные данные, большие данные, так называемые, не могут являться предметом коммерческого оборота», — сказал Хинштейн на пресс-конференции.

Он обеспокоен тем, что сегодня любой оператор сотовой связи без труда нарисует цифровой профиль каждого своего абонента.

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