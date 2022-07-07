Москва, 7 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июля встретится с победителями конкурса «Лидеры России». Они расскажу ему о своих проектах и видении будущего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Лидеры России

Он уточнил, что встреча запланирована в начале второй половины дня в первом корпусе Кремля в представительском кабинете, она будет очной. На неё приглашены победители четвёртого сезона конкурса.

«Ребята расскажут о своих взглядах, о своих проектах, видении будущего. В целом эта армия выпускников является хорошим источником для кадровых поступлений и в крупнейшие корпорации, будь то государственные или частные, и в муниципальные, и в федеральные органы власти», — сказал Песков.

Затем у Путина запланирована встреча с руководством Госдумы и лидерами фракций. На ней возможен обмен мнениями. Оба мероприятия будут открыты для СМИ, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что отпуска у Путина не будет, президент продолжит работу в обычном режиме.

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