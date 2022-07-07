Дублин, , 13:23 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Иан Гарри может стать чемпионом UFC. Об этом 7 июля заявил его соотечественник Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор Figure

«Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос», — написал Макгрегор.

На турнире UFC 276 Гарри одержал победу над Габриэлем Грином единогласным решением судей. Всего на его счету 14 побед и одно поражение.

Напомним, 33-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе. Свой последний бой он провёл 11 июля 2021 года, тогда он проиграл американцу Дастину Порье после того, как сломал ногу.

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