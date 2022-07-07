Бали, Индонезия, 7 июля 2022, 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И выразил признательность Индонезии за организацию встречи министров иностранных дел G20 на Бали, 7–8 июля 2022 года, сообщает Antara.
Ван И высоко оценил встречу министров иностранных дел, учитывая стратегическую роль G20 в обсуждении глобальных проблем.
«Индонезия выражает признательность Китаю за поддержку председательства в G20. Министры иностранных дел двух стран согласились с тем, что многие стоящие перед ними проблемы требуют тесного сотрудничества», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.
Помимо двусторонних вопросов, министры иностранных дел двух стран обсудили важность сотрудничества между развивающимися странами для поддержания региональной стабильности и решения глобальных проблем, в том числе путем укрепления сотрудничества между АСЕАН и Китаем.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на сдерживание Москвы и Пекина.
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