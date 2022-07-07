Бали, Индонезия, , 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И выразил признательность Индонезии за организацию встречи министров иностранных дел G20 на Бали, 7–8 июля 2022 года, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

Ван И высоко оценил встречу министров иностранных дел, учитывая стратегическую роль G20 в обсуждении глобальных проблем.

«Индонезия выражает признательность Китаю за поддержку председательства в G20. Министры иностранных дел двух стран согласились с тем, что многие стоящие перед ними проблемы требуют тесного сотрудничества», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Помимо двусторонних вопросов, министры иностранных дел двух стран обсудили важность сотрудничества между развивающимися странами для поддержания региональной стабильности и решения глобальных проблем, в том числе путем укрепления сотрудничества между АСЕАН и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на сдерживание Москвы и Пекина.

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