Таврический район, Омская область, 7 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Таврический районный суд Омской области 7 июля вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершённом в 2007 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, прокуратура Таврического района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу против 65-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Установлено, что 3 сентября 2007 года женщина пришла домой к своей 71-летней матери. Она хотела одолжить у пенсионерки денег, в том числе на спиртное. Во время разговора между ними возникла ссора. Злоумышленница ударила свою мать ножом в шею. После этого она ушла, закрыв дверь на ключ.

Своей вины женщина не признала. В ходе первоначального расследования преступление раскрыть не удалось. Производство по уголовному делу было приостановлено.

«По итогам проведения дополнительных следственных действий удалось добыть доказательства вины фигурантки дела», — подчеркнули в ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарском районе осуждена местная жительница, которую суд признал виновной в убийстве дочери.

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