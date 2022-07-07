Казань, 7 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 43 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 40 человек. В ковид-стационары госпитализировали 44 пациента, сообщает 7 июля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 152 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 438 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 32 пациента, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области всего зарегистрировано 255 282 случая заражения коронавирусом.

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