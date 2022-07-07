Москва, 7 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В связи с нехваткой личного состава руководство вооружённых украинских формирований отдало приказ о сокращении сроков лечения раненых и направлении их на фронт без прохождения реабилитации. Об этом 7 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», — сказал он

Также Конашенков добавил, что из-за нехватки личного состава подразделений первого эшелона киевский режим бросает на передовую националистические батальоны, которые до этого выполняли задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.

«Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — уточнил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.