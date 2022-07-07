Ярославль, , 13:32 — REGNUM Жители Ярославля поддерживают идею закрытия для личного транспорта проезда по Октябрьскому мосту на время ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по итогам проведённого в телеграм-канале редакции опроса.

Пробка на Октябрьском мосту в Ярославле yarnews.net

Напомним, начавшийся с 6 июля ремонт моста спровоцировал транспортный коллапс. Жители Ярославля предложили властям закрыть движение по мосту на личных автомобилях, оставив только общественный транспорт.

По итогам опроса в телеграм-канале ИА REGNUM 56 процентов опрошенных согласились, что такой вариант действительно поможет решить проблему. Мнения оставшихся разделились. Так совсем небольшая часть жителей (8 процентов) посчитала, что в нынешней ситуации никакой проблемы нет, а значит нужно оставить всё как есть. Другие участники опроса (36 процентов) указали на то, что надо найти другой выход из ситуации — не ограничивая движение для владельцев личных автомобилей.

Всего в опросе приняли участие 635 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ремонт моста в Ярославле попал под личный контроль врио губернатора