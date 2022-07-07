Москва, , 13:18 — REGNUM На сегодняшний день пока нет никакой конкретики относительного дальнейшего разрешения ситуации с «Сахалином-1» на фоне падения. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никакой конкретики здесь вам я не могу назвать», — сказал он.

Песков пояснил, что в каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения. Официальный представитель Кремля добавил, что «Россия руководствуется исключительно своими интересами, поскольку многие партнёры по этим проектам теперь стали недружественными партнерами и занимают откровенно враждебную позицию к России».

«Мы не можем не учитывать эти факторы. Общей тенденции нет, есть разовые решения, основанные на нашей собственной целесообразности», — подчеркнул Песков.

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Напомним, ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») заявил, что проект «Сахалин-1» ждёт такая же судьба, как и «Сахалин-2», где по указу главы государства происходит смена оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи», где у японских компаний Mitsui и Mitsubishi есть доли, в собственность России и последующей передаче его в безвозмездное пользование новому оператору. Это фактически первый реальный пример национализации имущества компании добывающего сектора, имеющей собственников из так называемых «недружественных стран».

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