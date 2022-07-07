Москва, 7 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Выдача льготной ипотеки для всех категорий граждан может завершиться в скором времени, оставив такую возможность только для отдельных льготников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Депутат считает, что вскоре льготная ипотека будет предоставляться, в частности, только многодетным семьям, айтишникам и специалистов тех секторов экономики, которые необходимо насытить кадрами.

«Мы должны выбирать направления, куда необходимо направлять кадры, либо закреплять, где необходимо кадры и там устанавливать льготные, в том числе, ипотечные программы», — сказал Аксаков.

Парламентарий считает, что должны действовать рыночные ставки на ипотечном рынке на уровне ниже 10% для того, чтобы люди могли их обслуживать.

«Мы подходим к этому этапу и допускаю, что от льготных массовых программ, которые действуют для того, чтобы не только поддержать население, но и поддержать спрос на кредиты сейчас уходим. Надо уходить и полагаю, что в этом году это произойдет», — заключил он.