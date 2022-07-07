Владивосток, 7 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Приморье у сельского жителя сотрудники регионального минлесхоза изъяли детёныша гималайского медведя — мужчина держал его на цепи в своём доме. Медвежонка передали специалистам в «Центр тигра».

«Центр тигра» Медвежонок

Хозяин косолапого признался, что кормил малыша сладостями и приручал к рукам.

«Пока рано говорить о его дальнейшей судьбе — после карантинного периода, мы переведем его к нашей дружной команде из шести медвежат и будем наблюдать за его поведением. В нашей практике были подобные случаи — иногда хватало длительного общения с сородичами и зимовки. Надеемся, что мы сможем вернуть его обратно в лес», - сообщили в своём телеграм-канале специалисты центра.

Как попал к человеку медвежонок — не сообщается.