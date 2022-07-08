Новосибирск, 8 июля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, оказали серьезное влияние на отечественный рынок грузоперевозок. Сфокусироваться на выборе конкурентоспособных бизнес-моделей с более высокой добавленной стоимостью, корректном ценообразовании, оптимизации бизнес-процессов и сокращении себестоимости бизнесу помогает нацпроект «Производительность труда».

Эксперты ФЦК помогли компании в одном из самых крупных терминалов на 25% (с 75 до 100 заказов за смену) нарастить объем обрабатываемых грузов

Как пояснили в ФЦК, выстроенные процессы без потерь (как временных, финансовых, так и физических, вследствие недобросовестности водителей или контрагентов) — необходимое условие поддержания конкурентоспособности автомобильных грузоперевозчиков.

В качестве первостепенных действий эксперты центра рекомендуют внедрить наиболее эффективные решения по повышению производительности труда: автоматизация процессов маршрутизации, планирования технического обслуживания и ремонта и ведения клиентов.

Новосибирская компания «Байт-Транзит-Континент» входит в крупный транспортно-логистический холдинг «Байт Транзит», имеющий филиалы в 17 городах России. По итогам работы с ФЦК предприятие сократило время и повысило качество обслуживания клиентов. Экономический эффект от реализации проекта предприятие оценивает в 150 млн рублей дополнительной выручки.

В рамках проекта была изменена планировка помещения диспетчерской службы компании. Это позволило увеличить клиентскую зону и организовать дополнительные окна обслуживания. Для исключения очередей была составлена «температурная карта» интенсивности посещения клиентами терминала. Теперь автоматизированная система оповещения при помощи смс-рассылки предупреждает клиентов, в какое время можно забрать посылку без очереди

Эксперты ФЦК помогли компании в одном из самых крупных терминалов на 25% (с 75 до 100 заказов за смену) нарастить объем обрабатываемых грузов

У организаций Новосибирской области, специализирующихся на грузоперевозках, большой потенциал роста производительности труда, считает руководитель проектов ФЦК Александр Бычков.

«Если говорить предметно, то на этом предприятии среднее время обслуживания клиентов при приемке и выдаче грузов сократилось с 23 до 18 минут. Это серьезный результат, позволивший устранить очереди и повысить пропускную способность склада. Помимо этого, более чем на 100 квадратных метров увеличена полезная площадь терминала, за счет чего стало возможным принимать еще больше грузов», — пояснил эксперт.

До проекта процессы оформления заказа, а также разгрузки и погрузки были последовательными, теперь они осуществляются параллельно. Кроме того, ежедневно тратилось до 80 минут на ожидание погрузчика, при помощи которого груз перевозили к весам. При взвешивании погрузчик перегораживал проезд и в буквальном смысле парализовывал работу по разгрузке и погрузке на других окнах. В рамках совместной работы с экспертами ФЦК сотрудники терминала предложили вмонтировать весы в пол непосредственно в зоне разгрузки, и теперь груз взвешивается при помощи тележек. Этот пример предложения по улучшению имел существенный эффект для вовлечения работников терминала в процесс непрерывных улучшений.

Благодаря участию в проекте «Байт-Транзит-Континент» смог на 25% увеличить объемы грузоперевозок и по итогам 2021 года выручка компании выросла на 17%. Успешный опыт уже тиражируется на все филиалы группы компаний «Байт Транзит».

Байт-Транзит-Континент

«Результатом совместной работы компании «Байт-Транзит-Континент» с экспертами ФЦК в рамках национального проекта стал основательный пересмотр модели производственной системы, получилось найти внутренние резервы для расширения производственных мощностей, существенным положительным эффектом можно отметить изменение сознания сотрудников в лучшую сторону. Национальный проект заложил фундамент системы постоянных улучшений, в рамках которой мы продолжаем повышать эффективность бизнес-процессов производственной системы», — пояснил заместитель директора по производству ООО «Байт-Транзит-Континент» Константин Кочмарев.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.