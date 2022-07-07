Москва, 7 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Сроки проведения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока еще не сформулированы, сообщил 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Прямая линия

«Нет, они (сроки) пока не сформулированы. Тут тоже будем все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет на осень. Ну, в общем, будем смотреть», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина, которая не забыта и в данный момент востребована, в 2022 году состоится, но пройдёт немного позже.

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