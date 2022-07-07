Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM Судебные приставы в 2022 году выдворили с территории Среднего Урала около 700 мигрантов. Иностранцы незаконно пребывали на территории страны, сообщили журналистам в УФССП по региону.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Основаниями для выдворения стали нарушения правил въезда в Россию и режима пребывания в стране, а также незаконное ведение мигрантами трудовой деятельности. По решению суда с территории области выдворены 649 мигрантов.

В частности, с территории России был выдворен гражданин Таджикистана, имевший неоплаченный штраф в размере 30 тысяч рублей. Иностранец получил административное наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. За пределы страны гражданин был выдворен после оплаты штрафа.