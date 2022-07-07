Алжир, , 13:17 — REGNUM Алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach заключила контракт с французским энергетическим комплексом Engie. Об этом 7 июля сообщает El-Bilad.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным журналистов, соглашение было подписано представителями двух компаний в четверг, 7 июля. Как сообщается, по условиям сделки алжирская сторона обязуется поставлять природный газ во Францию через трубопровод «Медгаз».

В соответствии с контрактом, стороны установили новые цены по поставкам газа на срок до 2024 года. Кроме того, Sonatrach и Engie договорились о расширении таких сторон сотрудничества, как добыча и производство сжиженного природного газа.