Екатеринбург, 7 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьёв заявил о том, что уделяет неоправданно много внимания Екатеринбургу, а жители города этого внимания и вовсе недостойны. Такое заявление он сделал 7 июля в ходе программы «Соловьёв Live».

Цитата из т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Россия». 2019 Владимир Соловьев

По словам телеведущего, екатеринбуржцы обращаются к нему с просьбой рассказать о городе и его жителях. «А что про вас рассказывать? Ну реально. С чего вы вдруг решили, что заслуживаете такого внимания?» — ответил горожанам Соловьёв.

Телеведущий не только подчеркнул своё слишком большое внимание к уральской столице, но и упрекнул её жителей в отсутствии единства. «Почему вы вообще решили, что вы едины?», — обратился Соловьёв к екатеринбуржцам.

При этом Екатеринбург, а точнее «Ельцин-центр», находящийся здесь, в очередной раз стал темой обсуждения телепередачи.