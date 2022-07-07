Пенза, 7 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Пензенской области за время пандемии зарегистрировали 188 170 случаев заражения коронавирусом, в том числе 35 — за минувший день. Об этом 7 июля сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего выздоровели 181 824 человека, из них за сутки выписали 42 пациента.

В ковид-стационары области 6 июля госпитализировали 17 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5962 человека, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Южной Корее не исключают, что на распространение коронавирусной инфекции повлиял сезон отпусков.

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