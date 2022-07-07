Грозный, , 13:14 — REGNUM В Чечне состоялось чествование вернувшихся из Донбасса бойцов чеченского подразделения «Ахмат», освобождавших Луганскую Народную Республику от неонацистов и украинской армии. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды особо отличившимся военнослужащим.

Орден «За заслуги перед отечеством» II степени Sarinform.com

«В соответствии с указом президента России Владимира Путина я вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Соответствующую награду также получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султан Рашаев удостоился медали «За отвагу», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме этого, семеро бойцов «Ахмата» были награждены высшей государственной наградой Чечни орденом Кадырова. Еще ряд военнослужащих удостоены медалей «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР». А командир специального полка полиции Ахмата-Хаджи Кадырова, Герой России Замид Чалаев и помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов удостоены званий «Почетный гражданин ЧР».