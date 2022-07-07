Грозный, 7 июля 2022, 13:14 — REGNUM В Чечне состоялось чествование вернувшихся из Донбасса бойцов чеченского подразделения «Ахмат», освобождавших Луганскую Народную Республику от неонацистов и украинской армии. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды особо отличившимся военнослужащим.
Кроме этого, семеро бойцов «Ахмата» были награждены высшей государственной наградой Чечни орденом Кадырова. Еще ряд военнослужащих удостоены медалей «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР». А командир специального полка полиции Ахмата-Хаджи Кадырова, Герой России Замид Чалаев и помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов удостоены званий «Почетный гражданин ЧР».