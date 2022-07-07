Москва, 7 июля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Компании из стран Азии заинтересованы в развитии своей работы на российском рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Agcs.allianz.com Контейнеры

При этом ставка на Россию для азиатских корпораций сейчас носит стратегический характер. Мир входит в период повышенной турбулентности, когда возрастает ценность базовых товаров: продовольствия, энергетических товаров и промышленных металлов, и здесь Россия будет более устойчивой, чем другие страны в условиях глобальной нестабильности, убежден собеседник ИА REGNUM.

«Важно, что азиатские партнеры обладают мощностями для адаптации своей продукции именно под российского потребителя, что не может не радовать. Условия для русификации техники, адаптеры для сетевого питания, со всем этим азиатский рынок уже много лет справляется не хуже любого другого, а с учетом открывшегося поля для деятельности еще и нарастит свои мощности», — написал Манкевич.