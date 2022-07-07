Саратов, 7 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 7 июля зарегистрировано 255 282 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 48 человек, накануне выявили 50 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели с начала пандемии 248 677 пациентов, за сутки — 166 человек.

В ковид-центры 6 июля доставили 15 пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 134 человека, на амбулаторном — 474.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5997 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 8 июля всем жителям Кипра старше 12 лет будет необходимо носить защитные маски в помещениях. За нарушение требования грозит штраф размером до 300 евро.

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