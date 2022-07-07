Гатчина, Ленинградская область, , 13:20 — REGNUM В парке «Сильвия» в столице Ленинградской области Гатчине нашли массовое захоронение мирных граждан, расстрелянных в период оккупации города фашистами в годы Великой Отечественной войны, сообщили 7 июля в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Гатчина после освобождения в 1944 году

Поисковики извлекли скелетированные останки не менее 30 человек, а также фрагменты личных вещей и одежды убитых.

«Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Из архивных источников следствием получена информация о том, что в период немецкой оккупации с октября 1941 по январь 1944 года в городе Гатчине (тогда он назывался Красногвардейск) у домов 17 и 19 по Красноармейскому проспекту дислоцировался штаб немецкой полиции безопасности и СД, который назывался «Айнзац команда — 1».

«Арестованные привозились из разных мест области и содержались в подвале дома, где находилась тюрьма, которую называли «бункер». Арестованные допрашивались немцами и после допросов в большинстве случаев расстреливались в парке «Сильвия», — пояснили в ведомстве.

Сотрудниками следственного управления совместно с членами консультативного совета изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. В связи с этим в составе совета работает группа по координации поисковой и историко-архивной деятельности и 8 следственных групп в следственных отделах по городам Гатчина, Луга, Кировск, Тосно, Сосновый Бор, Волхов, Кингисепп и Волосово совместно с 7 поисковыми отрядами.

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