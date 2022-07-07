Москва, , 13:10 — REGNUM На Троекуровском кладбище в Москве будет похоронен народный артист России солист Большого театра Юрий Григорьев. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба театра.

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Уточняется, что церемония прощания с артистом состоится 8 июля в фойе Большого зала Московской консерватории и начнётся в 11:00.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Юрий Григорьев ушёл из жизни в возрасте 81 года. Он был солистом оперной труппы Большого театра в период с 1968 по 1990 годы.