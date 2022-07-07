Челябинск, 7 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверки по факту гибели девятилетнего мальчика, упавшего с велосипеда. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Надзорный орган проверит соблюдение законодательства во время оказании несовершеннолетнему медицинской помощи. Также Следственный комитет проводит процессуальную проверку. Прокуратура поставила её на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик пытался скатиться с крутой горки и упал с велосипеда. Медиков к нему ждали 40 минут.