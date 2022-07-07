Ханты-Мансийск, 7 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 7 июля с COVID-19 госпитализировали двух человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 7 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 24 человек. Выявили 15 заражённых, на 17 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стала Нягань — 4 случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 7 июля лабораторно подтверждено 211 442 случая заражения коронавирусом, выздоровели 208 668 человек, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).