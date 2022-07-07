Москва, , 14:15 — REGNUM Известный продюсер Дмитрий Ашуров назвал возможного «преемника» Ивана Урганта на Первом канале. Об этом сообщил портал CT News 7 июля.

Иван Ургант Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому

По мнению, Ашурова идеальным кандидатом на место Урганта является Дмитрий Нагиев. Продюсер также добавил, что шоумен Вадим Галыгин, которого недавно пригласили на Первый канал для работы в новом шоу, вряд ли сумеет заменить популярного телеведущего: «Может, Галыгин в какой-то новый проект пойдет, но Урганта не получится у него заменить. Он не на столько разносторонний и находчивый. Его вульгарные шутки будут понятны не всем».

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» пропало из сетки вещания Первого канала в конце февраля 2022 года. С того момента дальнейшая судьба программы остаётся неизвестной.

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