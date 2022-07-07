Продюсер Ашуров предложил замену Ивана Урганта на телевидении
Москва, 7 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Известный продюсер Дмитрий Ашуров назвал возможного «преемника» Ивана Урганта на Первом канале. Об этом сообщил портал CT News 7 июля.
По мнению, Ашурова идеальным кандидатом на место Урганта является Дмитрий Нагиев. Продюсер также добавил, что шоумен Вадим Галыгин, которого недавно пригласили на Первый канал для работы в новом шоу, вряд ли сумеет заменить популярного телеведущего: «Может, Галыгин в какой-то новый проект пойдет, но Урганта не получится у него заменить. Он не на столько разносторонний и находчивый. Его вульгарные шутки будут понятны не всем».
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» пропало из сетки вещания Первого канала в конце февраля 2022 года. С того момента дальнейшая судьба программы остаётся неизвестной.