Самара, 7 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. 1,1 млрд рублей может получить Самарская область из федерального бюджета на модернизацию системы теплоснабжения в г. Жигулевске. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Http://www.gradkostroma.ru Котельная

Отмечается, что данное решение было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Сообщается, что в городе Жигулевске до конца 2023 года намерены возвести три новых модульных котельных на ул. Радиозаводская, ул. Морквашинская и ул. Магистральная. Это позволит улучшить качество теплоснабжения жилья более чем для 40% местных жителей (22,4 тысяч жителей Жигулевска), сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что старые котельные уже выработали свой ресурс и изношены более чем на 90%. Строительство новых котельных планируется начать в 2022 году.

«Из-за накопившихся проблем, которые не решались местными властями и ответственными структурами, и срыва отопительного сезона губернатор уволил главу ЖигулевскаСергея Федотова и руководителя унитарного предприятия, в чьём ведении находились объекты теплоснабжения», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область может получить средства на модернизацию инфраструктуры.