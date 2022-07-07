Лондон, , 13:04 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал далекой от идеала идею о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон останется у власти до осени.

Флаги Шотландии и Великобритании Julien Carnot

Ранее некоторые британские СМИ сообщили, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии.

«Придет облегчение от того, что хаос последних дней (на самом деле месяцев) закончится, хотя идея о том, что Борис Джонсон останется премьером до осени, кажется далекой от идеала и, конечно же, не жизнеспособной», — написала она в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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