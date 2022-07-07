Лондон, 7 июля 2022, 13:04 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал далекой от идеала идею о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон останется у власти до осени.
Ранее некоторые британские СМИ сообщили, что Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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