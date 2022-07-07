7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джозеф Байден намерен лишить Афганистан статуса ключевого союзника Вашингтона вне блока НАТО.

Мирослава Романенко, , 17:16 — REGNUM Президент США Джозеф Байден намерен лишить Афганистан статуса ключевого союзника Вашингтона вне НАТО, сообщили 6 июля в пресс-службе Белого дома.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Ряд участников обсуждения указали на то, что с такими «союзниками», как США и Британия, и врагов не нужно. Иные добавили, что теперь у Афганистана без вмешательства США есть шанс развиваться.

«Украина — новый Афганистан?» — поинтересовался eleettle.

«Афганистан был союзником США? Так вот ты какая, демократия по-американски. США вторгаются на территорию недружественной страны для установления там демократии, ведут там боевые действия, всё… разрушают, устраивая мини-апокалипсис. Далее, поняв, что обо*рались, драпают из «самой демократичной страны», а потом они говорят, что это, оказывается, был их союзник. Я ничего не упустил?» — отреагировал Artem D.

«Вот свезло так свезло афганцам! Надо объявить этот день ещё одним национальным праздником!» — добавил Михаил М.

«Афганистан получил реальный шанс стать нормальной спокойной страной. Пусть не профукают его», — призвал Aleksandr L.

«Правильно, Украину назначит… на месяц», — с сарказмом пишет Наталья.

«[Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба уже вылетел в Кабул, чтобы лично получить переходящий вымпел. «Господин назначил меня любимой женой», — кричал он всю обратную дорогу», — иронизирует Александр.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь Украина — «первая жена»…» — добавила Ninni R.

«Афганистан-то как расстроится — рыдать горькими слезами будут», — смеется Helga S.

«Таких пару «друзей», как США и ЕС, и врагов не надо!» — написал один из участников обсуждения.

«Оказывается, когда они у Афганистана отжимали все золотовалютные резервы, это они у главного союзника вне НАТО их отжимали?!» — задумался Artem B.

«Теперь Украина назначена любимой женой вне НАТО! «Полюбили Афганистан, полюбим и Украину», — не без сарказма прокомментировала Юлия Ш.

«Нет противника надёжней, чем союзник англосакс», — с юмором добавил Игорь А.

«Повезло Афганистану, наконец-то заживут спокойно», — пишет «Распутица Рф».

«Украину ждёт такой же конец», — считает Денис П.

«Как так-то? Прочнейший ведь союз был. Взаимовыгоднейший. Крепчайший. Ну прям потеря потерь!» — смеется Андрей И.

Напомним, что в 2012 году Афганистан был признан Штатами основным союзником вне НАТО.