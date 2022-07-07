Ярославль, 7 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В муниципалитет Ярославля выдвинулась председатель правления Фонда поддержки правозащитной деятельности «Факел Свободы» Ирина Мищенко. Одной из целей фонда, как указано на его сайте, является «юридическая помощь секс-работникам». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM муниципалитет Ярославля

Мищенко идёт в муниципалитет в качестве самовыдвиженца. Возглавляемый ею фонд официально зарегистрирован управлением Минюста по Ярославской области в 2018 году.

«Уставные цели нашего Фонда — оказание поддержки в получении бесплатной юридической помощи нуждающимся и дискриминируемым группам населения. Одной из таких групп являются представители профессии секс-работников. Профессия, не признаваемая официально, со сложившимся негативным отношением общества, которое зачастую отражается на вполне оправданных и законных требованиях по защите собственных гражданских и общечеловеческих прав представителями этой профессии. Власти или сотрудники правоохранительных органов и других государственных структур не спешат исполнять свои прямые обязанности, основываясь только на том, к какой профессии относится обратившийся к ним человек», — указано на сайте фонда.

Официальный статус сайта фонда подтверждают копии учредительных документов, опубликованные там.

Мищенко активна в социальных сетях. На странице в социальной сети «ВКонтакте» говорится о её политической деятельности, в частности, о выдвижении в качестве кандидата в муниципалитет Ярославля и открытии избирательного счёта. На той же странице указывается, что она «с 2014 года активно пропагандирует в качестве общественного деятеля необходимость легализации профессии секс работников». К этой «профессии», как утверждается, принадлежит и автор страницы. Также там сообщается о намерении женщины создать собственную партию.

На выборы Мищенко идёт самовыдвиженцем по 14 избирательному округу. Чтобы быть зарегистрированной в качестве кандидата, ей нужно собрать подписи избирателей и пройти их проверку.

Согласно данным избирательной комиссии, женщина 1983 года рождения зарегистрирована в Ивановской области. Она закончила профессиональное училище в городе Владимире.