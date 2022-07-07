Глава фонда помощи секс-работникам выдвинулась в муниципалитет Ярославля
Ярославль, 7 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В муниципалитет Ярославля выдвинулась председатель правления Фонда поддержки правозащитной деятельности «Факел Свободы» Ирина Мищенко. Одной из целей фонда, как указано на его сайте, является «юридическая помощь секс-работникам». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мищенко идёт в муниципалитет в качестве самовыдвиженца. Возглавляемый ею фонд официально зарегистрирован управлением Минюста по Ярославской области в 2018 году.
Официальный статус сайта фонда подтверждают копии учредительных документов, опубликованные там.
Мищенко активна в социальных сетях. На странице в социальной сети «ВКонтакте» говорится о её политической деятельности, в частности, о выдвижении в качестве кандидата в муниципалитет Ярославля и открытии избирательного счёта. На той же странице указывается, что она «с 2014 года активно пропагандирует в качестве общественного деятеля необходимость легализации профессии секс работников». К этой «профессии», как утверждается, принадлежит и автор страницы. Также там сообщается о намерении женщины создать собственную партию.
На выборы Мищенко идёт самовыдвиженцем по 14 избирательному округу. Чтобы быть зарегистрированной в качестве кандидата, ей нужно собрать подписи избирателей и пройти их проверку.
Согласно данным избирательной комиссии, женщина 1983 года рождения зарегистрирована в Ивановской области. Она закончила профессиональное училище в городе Владимире.