Москва, , 13:03 — REGNUM В России учитывают откровенно враждебную позицию бывших партнёров по различным совместным проектам. Об этом 7 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя падение добычи нефти в 22 раза на «Сахалине-1» после введения санкций.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В каждом отдельно взятом случае мы руководствуемся исключительно своими интересами. Поскольку многие партнёры по этим проектам стали недружественными партнёрами и занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, мы не можем не учитывать эти факторы», — заявил Песков.

«Общей тенденции нет, есть разовые решения, основанные на исключительно нашей собственной целесообразности», — указал он.