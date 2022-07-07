Москва, 7 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень не любит Россию, и наша страна его тоже не любит. Об этом 7 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о возможности ухода Джонсона в отставку в течение ближайшего времени.

При это ранее в СМИ появились сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку после разговора с председателем комитета Консервативной партии Грэмом Брейди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин продолжит работать в обычном режиме.