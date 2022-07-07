Москва, , 13:02 — REGNUM Ключевую ставку Центрального банка необходимо снижать для оживления российской экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе пресс-конференции в Москве.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

«Ключевая ставка, с моей точки зрения, будет снижаться. Более того, я сторонник чтобы уже сейчас установить ее на уровне 7%», — сказал Аксаков.

По его словам, это снижение подстегнет к развитию экономику страны.

Сейчас ставка Центробанка составляет 9,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

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