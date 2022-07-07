Челябинск, 7 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Челябинской области девятилетний мальчик скончался, упав с велосипеда. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74.ru, он неудачно скатился с крутой горки. При этом местные жители не сразу смогли вызвать медиков к ещё живому мальчику. Бригада приехала лишь спустя 40 минут. Спасти пострадавшего не удалось.

Сейчас соответствующие ведомства проводят проверки по факту проблем с вызовом медиков к ребёнку.