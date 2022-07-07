Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В первом полугодии 2022 года на первичном рынке жилья Петербургского региона количество сделок с использованием договоров долевого участия (ДДУ) составило 37,5 тысяч. Это почти на 17% меньше, чем в первом полугодии 2021 года (45 тыс. сделок), сообщили 7 июля в пресс-службе ЦИАН.

Жилые дома на окраине Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«В июне после двух месяцев спада спроса число сделок выросло на 11% — сказался эффект от запуска многочисленных программ по стимулированию спроса», — отметили аналитики.

Средняя стоимость квадратного метра в Петербургском регионе выросла за полугодие на 18,6% — до 212,7 тыс. рублей за 1 кв. метр. Прирост за шесть месяцев составил 18,6% — еще в начале января квадратный метр в Петербургском регионе стоил 179,3 тыс. рублей. Покупатели первым делом приобретали компактные объекты и более доступные варианты, то есть на рынке оставались более дорогие объекты, отмечают аналитики.

При этом 71% ДДУ на первичном рынке региона в первом полугодии 2022 г. прошло с ипотекой — это рекордный показатель за все время существования рынка. Объем предложения за январь–июнь текущего года практически не изменился: к началу июля было представлено 61,5 тыс. квартир и апартаментов.

За последний год изменилось распределение спроса между частями Петербургской агломерации: сейчас на Санкт-Петербург приходится 73% спроса против 78% годом ранее. «Спрос частично смещается в область как в более дешевую локацию», — констатируют специалисты.

«Как и в Московском регионе, 1-е полугодие 2022 г. оказалось непростым для рынка недвижимости Петербургского региона. Рынок здесь восстанавливается медленнее, чем в Москве и Подмосковье: там активность покупателей в июне выросла на 20%. В ближайшие месяцы, вероятно, спрос будет и дальше постепенно увеличиваться относительно минимальных показателей весны, однако восстановление рынка Петербургского региона может быть осложнено особенностями структуры экономики региона, где выше занятость в отраслях и на предприятиях, связанных с европейскими странами», — отметил Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитика.

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