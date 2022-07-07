Волжский, Волгоградская область, 7 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Изменена мера пресечения 19-летнему инструктору аквапарка в Волжском Волгоградской области, где погиб подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Prokuror-kaluga.ru В зале суда

Постановлением Волжского городского суда от 28 июня спасателя заключили под стражу на срок до 26 августа 2022 года. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу. В ней он указал на отсутствие доказательств причастности инструктора к преступлению, обосновал, что его подзащитный не может угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами адвоката. Спасателя перевели из СИЗО под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в аквапарке после спуска с горки утонул 13-летний подросток из Астрахани. По делу задержаны четверо сотрудников развлекательного комплекса.