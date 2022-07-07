Лондон, 7 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Российскому боксёру, чемпиону мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрию Биволу поступило предложение о проведении боя с британцем Джошуа Буатси. Об этом 7 июля сообщил промоутер британского боксёра Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

«Мы хотим, чтобы Буатси подрался с Биволом. Мы сделали Биволу предложение и сейчас хотим убедиться в том, что оно его устроит. Надеюсь, мы сможем организовать этот бой», — сказал Хирн.

По его словам, пока нет никакой договорённости, стороны ещё ничего не подписали.

На счету Бивола 20 побед в 20 боях (11 — нокаутом), у Буатси — 16 побед в 16 поединках (13 – нокаутом).

Напомним, 8 мая Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

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