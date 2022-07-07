Пенза, , 13:03 — REGNUM В Пензенскую область 7 июля прибыли 110 вынужденных переселенцев из Харьковской области. Людей поселили в организованном пункте временного размещения в селе Леонидовка, где в настоящее время проживают 856 эвакуированных, сообщил министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Встреча жителей Донбасса в Пензе Pnzreg. ru

«Территория полностью соответствует всем нормам пребывания людей в трудной жизненной ситуации. Для гостей региона подготовлены жилые места, организована работа столовой, есть все бытовые жизненно необходимые предметы», — добавил министр.

Сразу после заселения люди пройдут медосмотр и сдадут тест на коронавирус. В дальнейшем их проинструктируют, примут документы и заявления на положенные выплаты, а также соберут сведения по наличию профессий для устройства на работу, добавил Качан.

ИА REGNUM напоминает, 5 мая с территорий Донецкой и Луганской народных республик эвакуировали в Пензенскую область ещё 315 человек.

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