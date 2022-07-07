Черкесск, , 12:59 — REGNUM Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев отреагировал на появление флага ЛГБТ над мечетью в центре Берлина. Такое глумление над религией мог позволить себе только человек, не являющийся мусульманином, так как он выразил этим актом согласие с чуждыми исламу ценностями, раскритиковал Бердиев действия имама берлинской мечети.

Мечеть Justcor.com

«Раньше тоже были покушения на религию. У нас в России принят закон о защите чувств верующих. Но нигде такого закона больше нет. И вот это, наверное, даёт им право так глумиться над религией. Это оскорбляет лично моё религиозное чувство», — приводит слова муфтия Исмаила-хаджи Бердиева пресс-служба Координационного центра мусульман СКФО.

Напомним, в пятницу, 1 июля над одной из мечетей в столице Германии после пятничной молитвы вывесили флаг ЛГБТ. Кроме того, там же прошла акция в поддержку сексуальных меньшинств, участники которой принесли плакаты со словами «Любовь — это халяль».

Ранее свое возмущение этой акцией выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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