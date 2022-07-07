Черкесск, 7 июля 2022, 12:59 — REGNUM Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев отреагировал на появление флага ЛГБТ над мечетью в центре Берлина. Такое глумление над религией мог позволить себе только человек, не являющийся мусульманином, так как он выразил этим актом согласие с чуждыми исламу ценностями, раскритиковал Бердиев действия имама берлинской мечети.
Напомним, в пятницу, 1 июля над одной из мечетей в столице Германии после пятничной молитвы вывесили флаг ЛГБТ. Кроме того, там же прошла акция в поддержку сексуальных меньшинств, участники которой принесли плакаты со словами «Любовь — это халяль».
Ранее свое возмущение этой акцией выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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