Москва, 7 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В России продолжается проработка ответных мер в связи с блокадой Калининградской области. Об этом 7 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы. Вот и всё, что я могу сказать. И по-прежнему, мы, естественно, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — заявил Песков.