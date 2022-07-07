Воронеж, 7 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. День семьи, любви и верности 8 июля широко отметят в Воронеже и в районах Воронежской области. Информацию о готовящихся мероприятиях опубликовали администрации Воронежа и департамент культуры Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Памятник Петру и Февронии под Воронежем

Основное общегородское мероприятие к празднику в Воронеже состоится 8 июля в парке «Орлёнок». В районах города запланированы многочисленные флешмобы, в том числе и онлайн, выставки, конкурсы, а также чествования супругов, проживших вместе более 25 лет.

Отдельные мероприятия подготовили и областные учреждения культуры. Так, 8 июля в 18:00 в Новоусманском дворце культуры состоится концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К. И. Массалитинова. В тот же день музей-заповедник «Дивногорье» в 11:00 предлагает бесплатно посетить лекцию «Семейные истории в мире животных». Воронежская областная универсальная научная библиотека им. Никитина запланировала проведение онлайн-викторин, в Воронежский художественный музей им. И. Н. Крамского приглашает на мастер-класс «Наше лето». Выставка «Сувенир-путешественники» откроется в музее-квартире М. Н. Мордасовой. В сельском доме культуры с. Архангельское Аннинского района состоится областной конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Наше время».

В Зелёном театре в Центральном парке Воронежа 10 июля состоится социальный фестиваль семейных ценностей «Добро начинается с семьи».