Таллин, , 12:57 — REGNUM Изгнание из правительства Эстонии половины его состава — министров от Центристской партии — привело к тому, что власть в стране единолично перешла к Реформистской партии. Об этом сообщил эстонский журналист Родион Денисов на портале rus. objektiiv. ee.

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«Очевидно, что на 33-м году с момента восстановления независимости политическая система Эстонии дала сбой», — считает он. По его мнению, реформистов вполне устраивает сложившаяся ситуация, а любую критику в свой адрес они отвергают.

Денисов добавляет: «Какой бы великой не казалась себе глава реформистов Кая Каллас, она не в состоянии заменить собой со своими однопартийцами полноценное дееспособное правительство, которое на фоне международных проблем и надвигающегося экономического кризиса должно было бы в данный момент из кожи вон лезть, дабы предельно смягчить для населения предстоящий финансовый удар».

Журналист подчеркнул, что в интересах простых жителей Эстонии, чтобы однопартийное правительство как можно скорее ушло в историю: «При этом стоит хорошенько запомнить тех, кто привел к данной ситуации и принимал решения, исходя лишь из собственных корыстных интересов. Эти знания определенно помогут при голосовании на будущих выборах».

Денисов выразил надежду, что за тот период, пока будет формироваться новое правительство и реформисты поделятся своей властью с другими политическими силами, в стране не произойдет непоправимых сотрясений.