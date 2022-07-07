Омск, , 12:56 — REGNUM В Омской области за неделю с 24 июня по 1 июля среди продовольственных товаров значительнее всего подорожала свёкла — на 7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Свекла ghostwor1d

Также за указанный период в регионе выросли цены на свежие огурцы (на 3,2%), говядину (на 2,1%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,7%), яблоки (на 1,7%).

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, стали дороже на 1,5%; поваренная пищевая соль — на 1%; варёная колбаса — на 0,9%; маргарин – на 0,6%.

В то же время за неделю в регионе снизились цена на 21 товар. Значительнее всего подешевели морковь (на 7,3%), картофель (на 7%) и свежие помидоры (на 5%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за неделю с 25 июня по 1 июля выросли в среднем на 0,23%.

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