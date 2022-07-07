Липецк, 7 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Липецк готовится к возвращению подразделений Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции на территории Украины, сообщила пресс-служба мэрии.

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В воскресенье, 10 июля, сотрудники Росгвардии в сопровождении ГИБДД они проедут от площади Танкистов по проспекту Победы, улице Первомайской и Плехановскому спуску.

В 16.00 на Соборной площади состоится торжественное построение.