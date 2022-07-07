Артём, Приморский край, , 12:55 — REGNUM В полицию Артёма обратилась 38-летняя местная жительница и рассказала, что ее 10-летний сын ушел из дома, и местонахождение его неизвестно. На розыск ребёнка был ориентирован личный состав и все патрульные наряды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Мальчик (сс) Free-Photos

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К поиску пропавшего подключились и волонтеры общественной организации «ПримПоиск». Проверялись заброшенные здания, гаражи, детские площадки, а также места, где могут собираться несовершеннолетние.

Полицейские нашли мальчика утром в соседнем дворе. Он рассказал, что во время прогулки потерял поводок для собаки. Испугавшись, что родители будут его за это ругать, решил домой не возвращаться. Мальчик переночевал в соседнем подъезде.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 6 июля возобновили поиски туриста, который пропал на вулкане Ключевском в сентябре 2021 года.