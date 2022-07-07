Ясиноватая, ДНР, , 12:55 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший глава администрации города Брянка в ЛНР Николай Моргунов назначен исполняющим обязанности главы администрации города Северодонецка.