Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии определили места установки комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

Камеры на мосту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Места установки стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД определяются ежегодно владельцами дорог по согласованию с Госавтоинспекцией с учётом мониторинга нарушений правил дорожного движения. В минтрансе отмечают, что на 2022 год в настоящее время утвердили два списка мест установки стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД.

Ведомство публикует предложенные места установки данных комплексов. В основном они находятся в Чебоксарах — в частности, по Московскому проспекту (дом 38/3), проспектам Айги (дом 10), Тракторостроителей (дома 36/1; 60; 64; 71), Яковлева (дома 5; 5/1; 31), Ленина (дома 17; 22), улиц Гузовского (дома 23; 25) и Гагарина (дом 21), на пересечении Эгерского бульвара с улицей Кукшумская и проспекта Айги с улицей Челомея.

Ряд камер будет фиксировать нарушения правил дорожного движения на Западном подъезде к Чебоксарам от трассы М-7 «Волга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на ряде участков федеральных трасс ввели ограничения движения до 50 км/ч.

Подробнее: На участках федеральных трасс в Чувашии ввели ограничения