Тюмень, , 12:54 — REGNUM В Ялуторовском районе Тюменской области фельдшер признана виновной в смертельном дорожно-транспортном происшествии и оставлении места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом установлено, что в июле 2021 года 23-летняя обвиняемая будучи за рулём автомобиля «ДЭУ Матис» в тёмное время суток не учла погодные условия в виде дождя и грозы, не выбрала оптимальную скорость движения наехала на человека, который лежал на пешеходном переходе. Обвиняемая, которая является фельдшером по образованию, скрылась, потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Женщина признана судом виновной по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишение права на два года шесть месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд взыскал с осуждённой в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме одного миллиона рублей.