Москва, 7 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 7 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 217 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 23 случая больше аналогичного показателя 6 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 194 человек, а днём ранее — у 185 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 359 новых случаев заражения коронавирусом.